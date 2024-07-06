Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor! Montella'dan sürpriz tercih | Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması
EURO 2024 çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda bu akşam karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Montella kart cezalı futbolcularının yerine kimi sahaya süreceğine karar verdi. Öte yandan bu zorlu maç öncesi UEFA skandal bir karara imza atarak Avusturya maçında bozkurt selamı veren A Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm programlarını iptal ederek Berlin'e A Milli Takıma destek olmaya gidiyor. İşte detaylar...
Ay-yıldızlı temsilcimiz yarı final için sahaya çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor.
Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
A MİLLİ TAKIMDA 2 OYUNCU KART CEZALISI
A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.
MUHTEMEL 11
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Gakpo, Depay.
MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA
UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN BERLİN'E GİDİYOR
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Alman yayın organı Bild'in baskılarıyla böyle bir karar veren UEFA'ya Türkiye'den tepki yağdı. Spor ve siyaset dünyasu hem UEFA'ya hem de Almanya'ya tepki gösterirken Başkan Erdoğan kritik bir karar aldı.
Erdoğan tüm programlarını iptal ederek Berlin'e A Milli Takıma destek olmaya gidiyor.
Kazakistan dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan'a Milli futbolcu Merih Demiral'ın çeyrek final maçındaki bozkurt işaretine de değindi.
KİMSE ALMANLARIN FORMALARINDA KARTAL VAR DİYOR MU?
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü, biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."
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