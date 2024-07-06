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Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor! Montella'dan sürpriz tercih

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 09:46 Güncelleme: 06.07.2024 16:17
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Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor! Montella’dan sürpriz tercih

EURO 2024 çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda bu akşam karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Montella kart cezalı futbolcularının yerine kimi sahaya süreceğine karar verdi. Öte yandan bu zorlu maç öncesi UEFA skandal bir karara imza atarak Avusturya maçında bozkurt selamı veren A Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Ay-yıldızlı temsilcimiz yarı final için sahaya çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor.

Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIMDA 2 OYUNCU KART CEZALISI

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA
UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

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