A Milli Takım'a 'Bozkurt'lu karşılama! Berlin sokakları Mehter Marşı ile inledi
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isterken, Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı 'Bozkurt' selamıyla karşıladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, zorlu Hollanda karşısında galibiyet arayacak. Son 16 turunda Avusturya'yu 2-1 yenen Milli Takım, Hollanda'yı da eleyerek adım adım finale doğru yürümek istiyor.
BERLİN SOKAKLARI MEHTER MARŞI İLE İNLEDİ!
Milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti.
Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık ceza, kamuoyunda oldukça tepki topladı.
MİLLİ TAKIM'I BOZKURT İŞARETİYLE KARŞILADILAR
Bu olayların ardından Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü karşıladı.
Türk taraftarların karşılamada bozkurt işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.
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