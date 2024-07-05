EURO 2024'te Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak! Mbappe idolü Ronaldo'ya karşı...
EURO 2024 çeyrek finalinde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Kylian Mbappe'li Fransa kozlarını paylaşacak. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Portekiz ile Fransa, 29. kez kozlarını paylaşacak.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi
- Sivrisinek Vızıltısına Son! Tek Damla Yeterli 🦟🚫
- 1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı
- Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
- Sandalet giyenler yandı: Kodla duyuruldu! 11 ili bir anda saracak
- Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun