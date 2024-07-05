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EURO 2024'te Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak! Mbappe idolü Ronaldo'ya karşı...

Giriş: 05.07.2024 20:33 Güncelleme: 05.07.2024 21:09
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EURO 2024’te Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak! Mbappe idolü Ronaldo’ya karşı...

EURO 2024 çeyrek finalinde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Kylian Mbappe'li Fransa kozlarını paylaşacak. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçları ile devam ediyor.

Portekiz ile Fransa, 29. kez kozlarını paylaşacak.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.

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