EURO 2024 İspanya - Almanya | CANLI
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İspanya ve Almanya çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Bu akşam 19.00'da başlayan maç ile EURO 2024'te ilk yarı finalist takım belli olacak. İspanya-Almanya maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
EURO 2024'te erken final olarak nitelendiren İspanya - Almanya çeyrek final maçı başladı. İspanya ile Almanya 2024 UEFA Euro çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
1' İspanya atağında Pedri, Almanya ceza sahası ön çizgisi üzerinde topa gelişine plase bir vuruş yaptı. Kaleci Neuer soluna yerden gelen topa uzandı ve sahip oldu.
8' İspanya'da sakatlanan Pedri'nin yerine Olmo oyuna girdi.
13' Almanya'da Olmo'ya faul yapan Antonio Rüdiger sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Rüdiger forma giyemeyecek.
14' Almanya kalesini cepheden gören bir noktadan, yaklaşık 22-23 metre mesafeden Yamal'ın kullandığı frikikte, yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.
21' Sağ kanattan İspanya ceza sahasına yapılan ortaya Havertz çok iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak kaleci Simon, sağına gelen topa uzandı ve sahip oldu.
İSPANYA - ALMANYA İLK 11'LER
İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Pedri, Williams, Morata
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre, Kroos, Musiala, İlkay, Sane, Havertz
KAZANAN PORTEKİZ - FRANSA GALİBİYLE KARŞILAŞACAK
İspanya ile Almanya arasında oynanan EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından galip ayrılan ülke, Fransa ile Portekiz eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.
İSPANYA - ALMANYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele ediyor. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor.
Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi bugün (5 Temmuz cuma günü) saat 19.00'da başladı. Anthony Taylor'ın düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstleniyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlenebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi
- Sivrisinek Vızıltısına Son! Tek Damla Yeterli 🦟🚫
- 1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı
- Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
- Sandalet giyenler yandı: Kodla duyuruldu! 11 ili bir anda saracak
- Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun