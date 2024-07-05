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EURO 2024 İspanya - Almanya | CANLI

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 18:37 Güncelleme: 05.07.2024 19:30
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EURO 2024 İspanya - Almanya | CANLI

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İspanya ve Almanya çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Bu akşam 19.00'da başlayan maç ile EURO 2024'te ilk yarı finalist takım belli olacak. İspanya-Almanya maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

EURO 2024'te erken final olarak nitelendiren İspanya - Almanya çeyrek final maçı başladı. İspanya ile Almanya 2024 UEFA Euro çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

1' İspanya atağında Pedri, Almanya ceza sahası ön çizgisi üzerinde topa gelişine plase bir vuruş yaptı. Kaleci Neuer soluna yerden gelen topa uzandı ve sahip oldu.

8' İspanya'da sakatlanan Pedri'nin yerine Olmo oyuna girdi.

13' Almanya'da Olmo'ya faul yapan Antonio Rüdiger sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Rüdiger forma giyemeyecek.

14' Almanya kalesini cepheden gören bir noktadan, yaklaşık 22-23 metre mesafeden Yamal'ın kullandığı frikikte, yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.

21' Sağ kanattan İspanya ceza sahasına yapılan ortaya Havertz çok iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak kaleci Simon, sağına gelen topa uzandı ve sahip oldu.

İSPANYA - ALMANYA İLK 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Pedri, Williams, Morata

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre, Kroos, Musiala, İlkay, Sane, Havertz

KAZANAN PORTEKİZ - FRANSA GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

İspanya ile Almanya arasında oynanan EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından galip ayrılan ülke, Fransa ile Portekiz eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.

İSPANYA - ALMANYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele ediyor. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor.

Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi bugün (5 Temmuz cuma günü) saat 19.00'da başladı. Anthony Taylor'ın düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstleniyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlenebiliyor.

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