EURO 2024 İspanya - Almanya | CANLI

İSPANYA - ALMANYA İLK 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Pedri, Williams, Morata

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Emre, Kroos, Musiala, İlkay, Sane, Havertz

KAZANAN PORTEKİZ - FRANSA GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

İspanya ile Almanya arasında oynanan EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının ardından galip ayrılan ülke, Fransa ile Portekiz eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.

İSPANYA - ALMANYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele ediyor. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor.

Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi bugün (5 Temmuz cuma günü) saat 19.00'da başladı. Anthony Taylor'ın düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstleniyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlenebiliyor.