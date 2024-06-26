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Ukrayna turnuvaya veda etti!

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:25 Güncelleme: 26.06.2024 21:09
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Ukrayna turnuvaya veda etti!

Avrupa Şampiyonası'nda her maç farklı bir heyecan yaşanırken Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geldi. 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu 3. ve son maçında Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Belçika 4 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

Avrupa Şampiyonası'nda her maç farklı bir heyecan yaşanırken Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Belçika 4 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

E Grubu puan durumu

Romanya - 3 maç - 4 puan (+1)

Belçika - 3 maç - 4 puan (+1)

Slovakya - 3 maç - 4 puan (0)

Ukrayna - 3 maç - 4 puan (-2)

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