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Fransa - Polonya | CANLI

Giriş: 25.06.2024 19:10
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Fransa - Polonya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. D grubunda oynanan son hafta maçında Fransa ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 ülkenin mücadele verdiği EURO 2024'ün D grubundaki son maçlardan biri Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor.

İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmada Fransa 4 puana sahip. Polonya ise henüz puanla tanışamadı. İki takım da sahadan zaferle ayrılmak istiyor.

FRANSA - POLONYA MAÇI İLK 11'LERİ

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola

Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

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