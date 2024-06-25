Fransa - Polonya | CANLI
EURO 2024'te heyecan devam ediyor. D grubunda oynanan son hafta maçında Fransa ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 ülkenin mücadele verdiği EURO 2024'ün D grubundaki son maçlardan biri Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor.
İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmada Fransa 4 puana sahip. Polonya ise henüz puanla tanışamadı. İki takım da sahadan zaferle ayrılmak istiyor.
FRANSA - POLONYA MAÇI İLK 11'LERİ
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski
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