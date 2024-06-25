A Milli Takım yarın Çekya karşısında kader maçına çıkacak! Tek parola galibiyet...
A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’te üçüncü maçını yarın Çekya ile oynayacak.
EURO 2024 Türkiye Çekya maçı için nefesler tutuldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek üç puan kazanan Ay Yıldızlılar, Portekiz maçında yenilerek yara aldı.
Üçüncü maçında Çekya karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, mağlubiyet halinde ise üçüncülüğe gerileyecek.
EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşacak.
26 Haziran Çarşamba günü Volksparkstadion'da saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
ÇEKYA MAÇINI RUMEN HAKEM ISTVAN KOVACS YÖNETECEK
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile yapacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.
Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olacak.
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