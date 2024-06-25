A Milli Takım yarın Çekya karşısında kader maçına çıkacak! Tek parola galibiyet...

EURO 2024 Türkiye Çekya maçı için nefesler tutuldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek üç puan kazanan Ay Yıldızlılar, Portekiz maçında yenilerek yara aldı.