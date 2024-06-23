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Macaristan'ı son dakika kupada tutan adam: Kevin Csoboth!

Giriş: 23.06.2024 21:58 Güncelleme: 24.06.2024 00:17
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Macaristan’ı son dakika kupada tutan adam: Kevin Csoboth!

EURO 2024'te A Grubu 3. maçında İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede Macaristan 90+10'da bulduğu son dakika golüyle grubu üçüncü sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yendi.

90+10. dakikada Macaristan golü buldu. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda Sallai topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Csoboth'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Macaristan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grupta Macaristan üç puanla üçüncü, İskoçya ise bir puanla dördüncü oldu.

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