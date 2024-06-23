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CANLI | Macaristan - İskoçya

Giriş: 23.06.2024 21:58 Güncelleme: 23.06.2024 22:10
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CANLI | Macaristan - İskoçya

EURO 2024'te A Grubu 3. maçında İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

EURO 2024 A Grubu'nun 3'üncü ve son haftasında İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaşıyor.

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ:

İskoçya: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, McGinn, Adams.

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Dardai, Bolla, Styles, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

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