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Gürcistan ile Çekya berabere kaldı!

Giriş: 22.06.2024 16:04 Güncelleme: 22.06.2024 18:03
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Gürcistan ile Çekya berabere kaldı!

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımızın da bulunduğu F grubunda 2. hafta maçları oynanıyor. Gürcistan, Portekiz'e yenilen Çekya ile karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı gollerin konuştuğu maçta 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takımımızın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi.

Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Karşılaşmada gol perdesini 45+4. dakikada Gürcistan'dan Mikautadze penaltıdan açtı.

Ardından 59. dakikada Schick skoru 1-1'e getirdi.

Bu maçın ardından Çekya grupta -1 averajla ve sahip olduğu 1 puanla 3. sırada bulunuyor.

Gürcistan ise -2 averaj ve 1 puanla 4. sırada yer alıyor.

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