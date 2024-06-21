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EURO 2024 Slovakya - Ukrayna maçı canlı anlatım izle | Ukrayna için final karşılaşması

Giriş: 21.06.2024 16:05 Güncelleme: 21.06.2024 16:21
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EURO 2024 Slovakya - Ukrayna maçı canlı anlatım izle | Ukrayna için final karşılaşması

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubu mücadelesinde Slovakya ile Ukrayna kritik maçta karşı karşıya geliyor. Düsseldorf'da oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Slovakya - Ukrayna maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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