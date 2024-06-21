EURO 2024 Slovakya - Ukrayna maç sonucu: 1-2
EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubu mücadelesinde Slovakya ile Ukrayna kritik maçta karşı karşıya geldi. Düsseldorf'da oynanan karşılaşmayı Ukrayna 2-1'lik skorla kazandı.
EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
Mücadelede 1-0 geriye düşen Ukrayna ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri Shaparenko ve Yaremchuk kaydetti.
Slovakya'nın tek golü Schranz'dan geldi.
Bu sonucun ardından Slovakya 3 puanda kaldı. Ukrayna ise 3 puana yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ GOL | Schranz düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi! Slovakya 1-0 önde!#EURO2024 pic.twitter.com/OQniX16enE— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024
⚽ GOL | Shaparenko gelişine klas bir vuruşla topu filelerle buluşturdu! Ukrayna beraberliği yakaladı!#EURO2024 pic.twitter.com/1FnNJjNaYP— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024
⚽ GOL | Yaremchuk Ukrayna'yı öne geçirdi! Shaparenko'dan harika pas! 🤌#EURO2024 pic.twitter.com/gXCwUEszmr— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!