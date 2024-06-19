19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk maçların en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 06:14
ABONE OL
Arda Güler ve Mert Müldür, ilk maçların en iyi golü kategorisinde aday gösterildi

Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "ilk grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör