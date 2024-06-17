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EURO 2024'te sahne sırası Belçika ile Slovakya'nın! Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 18:57 Güncelleme: 17.06.2024 19:08
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EURO 2024’te sahne sırası Belçika ile Slovakya’nın! Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya Frankfurt Arena'da karşılaşıyor. Müsabakada FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Maçı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya karşılaşıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkıyor.

Uluslararası müsabakalarda 47 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Frankfurt Arena'da yapılacak maç başladı.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetiyor

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.

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