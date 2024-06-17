EURO 2024’te sahne sırası Belçika ile Slovakya’nın! Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetiyor

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.