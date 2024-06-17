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CANLI I Romanya-Ukrayna EURO 2024 CANLI ANLATIM

Giriş: 17.06.2024 16:02 Güncelleme: 17.06.2024 16:18
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CANLI I Romanya-Ukrayna EURO 2024 CANLI ANLATIM

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ederken günün ilk maçında Romanya ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp EURO 2024'e 3 puanla başlamayı hedefliyor. Romanya'da Süper Lig'den 4 isim dikkat çekiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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