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Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu! Arjantinli Facundo Tello...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 11:54 Güncelleme: 16.06.2024 12:12
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Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu! Arjantinli Facundo Tello...

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile Salı günü karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

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