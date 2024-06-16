16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

EURO 2024'te kritik maç! (CANLI) Sırbistan ile İngiltere kozlarını paylaşıyor

Giriş: 16.06.2024 21:54
ABONE OL
EURO 2024’te kritik maç! CANLI Sırbistan ile İngiltere kozlarını paylaşıyor

EURO 2024 C Grubu'nun 1'inci haftasında Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Sırbistan, EURO 2024 C Grubu'nun 1'inci haftasında İngiltere ile karşı karşıya geliyor.

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Kostic, Gudelj, Lukic, Milinkovic-Savic, Vlahovic, Mitrovic.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Alexander Arnold, Bellingham, Saka, Foden, Kane.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör