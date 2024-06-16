CANLI I Polonya-Hollanda EURO 2024 CANLI ANLATIM...

İKİ TAKIM ARASINDA 20.RANDEVU

Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti. İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.

"PORTAKALLAR" SON MAÇLARDA ÜSTÜN

Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi. Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.