CANLI I Polonya-Hollanda EURO 2024 CANLI ANLATIM...
EURO 2024 D grubunda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 20. randevu oynanırken bundan önceki maçlarda Hollanda 9, Polonya 3 defa güldü. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ederken, D Grubu müsabakasında Polonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor.
POLONYA - HOLLANDA İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior, Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Szymanski, Buksa
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo
İKİ TAKIM ARASINDA 20.RANDEVU
Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti. İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.
"PORTAKALLAR" SON MAÇLARDA ÜSTÜN
Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi. Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.
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