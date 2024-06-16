A Millilerimiz rakipleri Gürcistan, Portekiz ve Çekya! İşte detaylı analiz...

Milli takım, grupta 18 Haziran'da ilk maçını yapacağı Gürcistan ile daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Türkiye, rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

İkinci maçında 22 Haziran'da Portekiz ile karşılaşacak Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 9 maçtan 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz'e 9 gol atan milliler, 19 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.

F Grubu'nda 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, rakibiyle daha önce yaptığı 11 müsabakanın 5'ini kazandı, 5'ini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Bu maçlarda 15 gol atan Türkiye, kalesinde 21 engel olamadı.