EURO 2024 heyecanı! Açılış maçı Almanya-İskoçya arasında

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde yapılan açılış maçlarının çoğunda bir kazanan çıktı. 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvanın 14 Haziran'daki açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşılaşacak. A Grubu müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.



Almanya'da düzenlenecek EURO 2024, 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olarak tarihe geçecek. Geride kalan 16 turnuvanın açılış maçlarına bakıldığında, karşılaşmaların gollü geçmesi ve çoğunlukla bir kazananın çıkması dikkati çekiyor. Yapılan 16 açılış müsabakasının 11'inde takımlardan biri sahadan galip ayrılırken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



15 AÇILIŞ MAÇINDA GOL ATILDI

Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 16 açılış maçının 15'inde gol sevincine tanıklık etti. Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda yapılan açılış karşılaşmalarında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.



Açılış mücadelelerinin en gollüsü EURO 1960'ta ev sahibi Fransa ile Yugoslavya arasında oynandı. Karşılaşmayı Yugoslavya 5-4 kazandı. Gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.



EV SAHİBİ OLMANIN AVANTAJI YOK

Avrupa Şampiyonalarının açılış maçlarında ev sahibi olmanın bir avantaj sağlamadığı görüldü. Geride kalan 16 şampiyonanın 14'ünde açılış maçlarını ev sahibi takımlar yaptı. Söz konusu müsabakaların 5'ini ev sahibi ekipler, 4'ünü de rakipleri kazandı. Beş açılış maçı ise beraberlikle sonuçlandı.