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Futbolun kalbi Almanya'da atacak! EURO 2024'te sanayinin kalbi Dortmund'da 6 maç oynanacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Futbolun kalbi Almanya’da atacak! EURO 2024’te sanayinin kalbi Dortmund’da 6 maç oynanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) düzenleneceği Almanya'nın ev sahibi şehirlerinden olan Dortmund, kömür madenleri ile biliniyor. Dortmund, 600 bini aşkın nüfusuyla Almanya'nın en büyük 8. şehri konumuna sahip.

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