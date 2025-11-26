Türkiye-Afrika ticaretinde 1 milyar dolarlık rekor imza

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen temaslar, yalnızca iki ülke arasında yapılan bir yatırım paketi değil; Afrika'nın merkezinde Türkiye tarafından şekillendirilen yeni bir kalkınma vizyonunun güçlü başlangıcı olarak tarihe geçti. Hacıoğlu Madencilik'in öncülüğünde yürütülen bu ziyaret, diplomatik boyutu, teknik kapasitesi ve stratejik etkisiyle ülkenin en üst düzey yönetiminde geniş yankı buldu.

Hacıoğlu Madencilik heyeti; CEO Yasin Hacıoğlu liderliğinde, CFO Sercan Yaşa, teknik mimari ekip sorumlusu Can Dağdelen ve 24. dönem milletvekili ve eski büyükelçi Tülin Erkal'dan oluştu. Koçak Grubu ise yönetim kurulu başkanı İsmail Koçak ve teknik yapıyı destekleyen şirket düzeyinde katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ilgili bakanlar, Tshuapa Eyaleti Valisi ve çok sayıda üst düzey bürokratla gerçekleştirilen geniş kapsamlı toplantılarda sunulan projeler, bölgenin ihtiyaçlarını doğrudan hedef alan bütüncül yaklaşımıyla dikkat çekti. Yasin Hacıoğlu'nun yaptığı kapsamlı sunum, teknik içeriğin ötesinde bölgenin sosyal, ekonomik ve jeoteknik gerçeklerini aynı potada birleştiren bir vizyon olarak değerlendirildi.

6 ADET SU ARITMA TESİSİ VE 3 HAVALİMANI İNŞA EDİLECEK

Tshuapa Eyaleti'nde inşa edilecek altı adet su arıtma tesisi, bölgenin en temel sorunlarından biri olan temiz suya erişimi kalıcı biçimde çözmeyi hedefliyor. Bu yatırım, Hacıoğlu Madencilik tarafından ticari bir girişimin ötesine taşınarak, doğrudan bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik insani bir hamle olarak ele alınıyor. Her tesis, uzun yıllardır altyapı eksikliği nedeniyle kronikleşen su krizine sürdürülebilir bir omurga kazandıracak. Aynı eyalette Boende, Bokundu ve Ikela şehirlerinde hayata geçirilecek üç havalimanı projesi ise ülkenin içine sıkışmış ulaşım ağını yeniden tanımlayacak. İnşa edilecek havalimanlarından biri uluslararası standartta planlanarak, bölgenin küresel hareketlilik ve ticaret rotalarına bağlanmasını sağlayacak. Yeni ulaşım koridorları, hammadde akışından lojistik kabiliyete kadar pek çok alanda ülkeye uzun vadeli bir stratejik kapasite kazandıracak. Yatırım paketi içerisinde 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu da yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da imzalanan yatırım paketi 1 milyar dolarlık proje değeriyle Afrika'da türk şirketleri tarafından yapılan en büyük yatırım tutarı olarak ön plana çıkıyor...

"TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ İLERİ BİR AŞAMAYA TAŞINDI"

İmzalanan anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, Afrika'dan Türkiye'ye kazandırılacak her yatırımın yalnızca ekonomik bir adım olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dış operasyonlara ve özellikle Afrika'da yıllarca alan kazanmaya çalışan FETÖ yapılanmasına karşı da güçlü bir duruş olduğunu vurguladı. "Afrika'dan ülkemize gelecek her kuruş, bu yapıya vurulmuş doğrudan bir darbedir" dedi. Ayrıca Hacıoğlu, kurulacak bu altyapı hattının iki ülke arasında gelecek on yıllara uzanan karşılıklı güvenin temelini oluşturduğunu belirtti. Bu girişimlerin, hem bölge halkı için hayatı dönüştüren hem de Türkiye-Afrika ilişkilerini ileri bir aşamaya taşıyan çift yönlü bir kazanım olduğunun altı çizildi.

"Yasal uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir"