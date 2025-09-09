Özel güvenlik eğitimcileri, bakanlık bünyesinde genel müdürlük kurulmasını talep ediyor

(Foto: ahaber.com.tr)

"YENİ KURUMSAL YAPI İŞLEMLERDE HIZ VE STANDARDI ARTIRACAK"

Eğitim ve denetimde tek çizgiye bağlanacak uygulamalarla sektörde kalite artışının gerçekleşeceğini vurgulayan Hace Muhammed Tırımoğlu, "Dernek tarafından önerilen modele göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulacak. Merkezde hizmetler, eğitim, denetim, hukuk ve personel başlıklarında uzmanlaşmış daire başkanlıkları yer alacak. Taşrada ise 81 ilde açılacak il müdürlükleri süreci yürütecek. Bu yapıyla ruhsat, kimlik, sınav koordinasyonu ve denetimler tek elden ve yerinde yürütülecek. Modelin en önemli hedeflerinden biri, işlemlerde hız ve standartların artırılması. Ayrıca emniyetin üzerindeki idari yük, sivil uzman kadrolarla hafifletilecek. Kolluk asli görevlerine daha fazla odaklanacak. Bu düzenleme hem vatandaş memnuniyetini yükseltecek hem de kamu güvenliğine doğrudan katkıda bulunacak" dedi.

"RUHSATTAN DENETİME TÜM ADIMLAR İÇİN STANDART ÇİZGİDE OLACAK"

Ruhsat, kimlik kartı, sınav ve denetim işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü çatısındaki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile taşradaki şube müdürlükleri üzerinden yürütüldüğünü belirten Hace Muhammed Tırımoğlu, "Süreçlerin tek çatı altında toplanmasıyla tüm illerde aynı standartta uygulama gerçekleştirilecek. Bu sayede ruhsat ve kimlik işlemleri daha hızlı tamamlanacak. Eğitim kurumları ile özel güvenlik şirketleri arasındaki uygulama farklılıkları ortadan kalkacak ve eşitlikçi bir ortam oluşacak. Eğitimden sertifikasyona, ruhsattan denetime kadar tüm adımların standart bir çizgide yürütülmesi, sektörde kaliteyi artırırken güvenliği güçlendirecek, adil bir rekabet ortamının tesis edilmesine yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

"SEKTÖRÜN ORTAK BEKLENTİSİ TEK ÇATI ALTINDA YÖNETİM"

Özel güvenlik sektörü, kamu güvenliğine destek sağlayan önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de 609 Özel Güvenlik Eğitim Kurumu bulunuyor. Kamu ve özel sektörde aktif çalışan sayısı 324 bin 215 iken, geçerli özel güvenlik kimliği sahibi kişi sayısı ise 824 bin 643 olarak kayıtlara geçiyor.

Yarım milyondan fazla kimlik sahibi ve 400 bine yakın çalışanı bulunan sektördeki güncel sorunları ve çözüm önerilerini değerlendiren Özel Güvenlik Eğitimcileri Dernekler Platformu, geçtiğimiz ay Ankara'da 2. Özel Güvenlik Eğitimcileri Çalıştayı'nı düzenledi.

Ö-DER Başkanı Hace Muhammed Tırımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz ay Ankara'da gerçekleştirdiğimiz, 400'den fazla özel güvenlik şirketi, eğitim kurumu, alarm izleme merkezi ve atış poligonu temsilcisinin katıldığı 2.Özel Güvenlik Eğitimcileri Çalıştayı'nda Akdeniz Bölgesi Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Abdullah Altınay, Güney Marmara Özel Güvenlik Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Atalay, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Muhammet Aktaş, Karadeniz Özel Güvenlik Eğitimcileri Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Kutlu ve Özel Güvenlik Mensupları Derneği Başkanı Beşir Mehmet Gaman ile birlikte imzaladığımız bildirgeyle Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmasına tam destek verdik.

Katılımcıların neredeyse tamamı, tek çatı altında toplanacak genel müdürlük modelinin sektöre nefes aldıracağı konusunda hemfikir oldu. Uluslararası Güvenlik ve Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Şahin Ağçay, Özel Güvenlik İdarecileri Derneği Başkanı Necdet Aykar, Özel Güvenlik Yöneticileri Derneği Başkanı Kazım Eledağ, Uluslararası Güvenlik Yöneticileri Derneği Başkanı Abdullah Gündüz ve İTO Hizmet Sektörü Meclis Üyesi Salih Dursun'un da aralarında bulunduğu isimler, genel müdürlük kurulması konusunda tam bir mutabakata vardı. Alınan kararın, sektörün kurumsal yapısının güçlendirilmesi, özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve kamu güvenliğiyle bütünleşik bir yapının oluşturulması yönünde tarihi bir adım olduğu inancındayız."



