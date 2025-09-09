Casper ile okula dönüş başlıyor! Yeni nesil Casper laptoplar ile derslere ve projelere akıllı destek

(Foto: ahaber.com.tr)



YÜKSEK PERFORMANS VE ERGONOMİ BİR ARADA

Gücünü Intel® Core™ işlemcilerden alan Casper Nirvana X650, güçlü performansı 180° açılabilir ekranı ve ergonomik tasarımıyla birleştiriyor. Intel® Iris® Xe grafik teknolojisi, düşük güç mimarisi özelliğine sahip olmasıyla birden fazla görevi sorunsuzca yönetebilir yapıdadır. 19.2 mm inceliği ve 1.6 kg hafifliği sayesinde her yerde taşınabilir, maksimum verimlilik sunuyor. İncecik çerçeveleri ile ekran alanını genişleten model, odaklanmayı kolaylaştırarak iş ve kişisel kullanımda verimliliği yükseltiyor.



Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

