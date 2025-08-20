TAB Gıda’dan, ‘Ne Yediğini Bil’ platformu ile şeffaflık taahhüdü

Türkiye'nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, üretimden tedarike, lojistikten restoran operasyonlarına uzanan güçlü ekosistemi ile, tüketicilere ürünlerin içeriği, malzeme kaynağı ve üretim süreçleri hakkında bilgi sunan 'Ne Yediğini Bil' platformu aracılığıyla şeffaflık taahhüdünü sürdürüyor. Platform, TAB Gıda bünyesindeki Burger King, Popeyes, Arby's, Subway, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının en çok tercih edilen ürünleri için malzeme ve üretim süreçlerini ayrıntılı biçimde paylaşmayı hedefliyor.



"Ne Yediğini Bil" platformu sayesinde tüketiciler, sipariş verdikleri ürünlerin tarladan sofraya uzanan yolculuğunu, kullanılan malzemelerin kökenini ve üretim süreçlerini kolayca öğrenebiliyor.



MALZEMEDEN TABAĞA UZANAN SÜREÇ

Platformun son kampanyası kapsamında Burger King'in Whopper ve Popeyes'ın Smoky XL menüleri için hazırlanan reklam filmleri, ürünlerin malzemeden tabağa uzanan sürecini gözler önüne seriyor.



Burger King'in efsanevi Whopper'ı, Amasya Et Ürünleri tarafından helal kesim dana etiyle hazırlanıyor. Susamlı ekmeği, Ekmek Unlu Gıda'nın fırınlarında üretiliyor. Marul, domates ve soğan ise Fasdat Sebze tarafından tarladan sofraya kadar izleniyor, içme suyu kalitesinde yıkanıyor ve hijyenik ortamda paketleniyor.



Popeyes'ın Smoky XL sandviçi ise Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden temin edilen tavuk etiyle hazırlanıyor. Tereyağlı brioche ekmeği, Ekmek Unlu Gıda'nın yüksek teknolojiye sahip tesislerinde el değmeden üretiliyor. Sandviçte kullanılan dilimli füme dana eti, Amasya Et Ürünleri'nin ustalığıyla işleniyor ve hafif dumanlı aromasıyla lezzete derinlik katıyor.



TAM ŞEFFAFLIK HEDEFİ

Filmlerde, ürünlerin arkasındaki özenli üretim süreci, görevlinin tüketiciye eğlenceli bir şekilde aktardığı hikâyeler üzerinden anlatılıyor. Lezzetin yalnızca tadıyla değil, malzemelerin kalitesi ve üretim sürecindeki titizlikle de öne çıktığı vurgulanıyor.

TAB Gıda, "Ne Yediğini Bil" platformuyla şeffaflık vizyonunu bir adım ileri taşıyarak gıda güvenliği, kalite ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor.