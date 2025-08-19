Halkbank’tan Sözcü Gazetesi’nin haberine yalanlama

Sözcü Gazetesi ve bazı sosyal medya hesaplarında, Halkbank Genel Müdürü'nün Bodrum'da bir restoranda lüks bir doğum günü kutlamasına katıldığı ve şampanya içildiği yönünde paylaşımlar yalanlandı.

İşte Halkbank tarafından yapılan açıklama:

"Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır. Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"