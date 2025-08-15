Memur ve memur emeklisine 2. zam teklifi! Kritik toplantı sona erdi | Sürecin perde arkası A Haber’de...

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar yeniden bir araya geldi.

Memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya geldi.

MEMURLARIN TABAN AYLIĞINA 1.000 TL ARTIŞ TEKLİF EDİLDİ

Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif edildi.

Hükümet 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.

Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

Uçan Savaş'ın açıklamaları şöyle: "Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2026 2027 arasında alacaklara zam oranın ilişkin ikinci teklifi bekliyordu. Ancak sabah saatlerinde Memur-Sen Genel başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir görüşme gerçekleştirdi. Ve resmi takvime göre memur ve memur emeklisinin bugün de ikinci bir zam teklifi beklediği iletildi. Ardından da beklenen açıklama geldi. Bugün saat 16:30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan üç konfederasyonu başkanı ile bir araya gelecek. Masada kimler olacak? İlk teklif ne verilmişti öncelikle onu hatırlayalım. Yetkili konfederasyon olarak masada Memur-Sen yer alıyor. Diğer tarafta da elbette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yer alıyor. Bu aslında gerçekleştirilen müzakereler sosyal haklara ilişkin bir çok maddede aslında görüşülmüştü. İlk teklifi de aslında Kamu İşveren tarafı 12 Ağustos'ta yapmıştı. Aslında hükümetin verdiği ilk teklif 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 12. altı ayı için ise yüzde altılık bir zam teklifi vermişti. 2027 yılında ilk altı ay %4, ikinci altı ay için ise yüzde 4 lük bir zam teklifi sunmuştu. Aslında verilen bu teklifte müzakerelerinin devam edeceği ikinci bir teklifin de aslında geleceğini bekliyorduk. Resmi takvime göre de aslında 1 Ağustos'ta başlayan bu sürecin bir ay içinde tamamlanmış olması gerekiyor. Bu yüzden de aslında sürecin de aslında biraz daha sonuna yaklaştık. Bu yüzden de ikinci bir zam teklifi bekleniyordu. Bugün saat 16:30'da taraflar yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecekler. Ardından da ikinci bir zam teklifi yapılması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte nasıl olacak bu çok önemli aslında reklam teklifinde olduğu gibi bir uzlaşama sağlanamazsa bir teklif daha yapılacak mı? Bu uzlaşı sağlanmadığı takdirde ise sürece hakem heyeti devreye girmiş olacak. Hakem heyeti 11 üyeden oluşuyor. İçeride hem memuru hemde hükümeti temsil edecek isimler var. Nihai kararı oy çokluğuyla hakem heyeti veriyor."