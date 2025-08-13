Oyun Dünyasında Yeni Seviye: 300Hz Excalibur 27’’ Gaming Monitör ile Tanışın

(Foto: ahaber.com.tr)

DÜŞÜK MAVİ IŞIK FİLTRESİ GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteğiyle donatılan Excalibur 27'' Gaming Monitör, görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırarak kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Göz sağlığını korumak için de düşük mavi ışık filtresi ve anti-flicker teknolojisi barındırıyor. Oyuncuların verimini artıran Excalibur 27'' Gaming Monitör Monitör; FPS, MOBA gibi rekabetçi oyunlarda kritik avantaj sağlanıyor.

FARKLI CİHAZLARA KOLAY BAĞLANTI İMKANI TANIR

Kullanıcı dostu tasarımıyla da öne çıkan Excalibur 27'' Gaming Monitör, üç tarafı çerçevesiz ince yapısı ve ergonomik stant seçeneğiyle şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Sağlam ayak yapısı sayesinde de sarsılma ve düşmelere karşı ekstra güvenlik sağlıyor. Arka tarafındaki 2 şer adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları da farklı cihazlara kolay bağlantı imkanı tanıyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

AÇIK DÜNYA OYUNLARINDA DA YÜKSEK PERFORMANSLA BULUŞTURUR

Casper Excalibur 27'' Curved Gaming Monitör, sadece rekabetçi oyuncular için değil; açık dünya oyunları sevenler, içerik üreticileri, tasarımcılar için de yüksek performans ve konfor vadediyor. Üst düzey hız, görüntü kalitesi ve estetiği bir arada arayanlar için geliştirilmiş bu monitör, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

Oyunlarda üstünlük sağlayan Excalibur 27'' Gaming Monitör hakkında daha fazla bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/excalibur-e27fvc-e-27-curved-oyuncu-monitor-p-165 linkini ziyaret edebilirsiniz.

CASPER HAKKINDA:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

("Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir" )