İstanbul’un merkezi "Yeni Fikirtepe" 7. Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok "iyi fikir"!

HAYATIN İÇİNDE, ŞEHRİN KALBİNDE YAŞAMAK "İYİ FİKİR"

Yeni Fikirtepe, 1,6 kilometrelik kesintisiz yeşil koridoru ve 105 bin metrekarelik park alanıyla iç içe bir yaşam sunuyor. Eğitim ve sağlık tesisleri, 7/24 yaşayan caddesi, kafe ve restoranları, yürüyüş yolları, spor salonları, çocuk oyun alanları ve kültürel etkinlik alanlarıyla donatılmış bu yaşam alanı, İstanbul'un merkezinde huzurlu bir şehir hayatı vadediyor. Kadıköy ve Üsküdar'ın kesişim noktasında, metro, metrobüs, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi ana ulaşım hatlarının yanı başında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasına birkaç dakika uzaklıkta yer alması sayesinde Yeni Fikirtepe, ulaşım açısından da benzersiz bir konumda bulunuyor.