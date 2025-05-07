Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

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Fed, geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.

2025'te tüm toplantılarda faiz sabit tutuldu.

ALTIN FİYATLARI FED SONRASI HAREKETLENDİ

Erken saatlerde 3434,75 dolara kadar yükselerek, 3500 dolar ile rekorun kırıldığı 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test eden ons altın, Fed kararı öncesi 3386 dolardan işlem görüyordu. Kararın açıklanması ile altının ons fiyatı 3397 dolar seviyesine çıktı.

Yurt içi piyasada ise gram altın 4267 TL seviyesine kadar çıkmasına karşın Fed kararı öncesi 4208 TL seviyesinden alıcı buluyordu. Fed'in faiz kararı sonrası ise gram altın 4218 TL seviyesine çıktı. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6986 TL, tam altın ise 27812 TL seviyesinden alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 27835 TL'den satılıyor.