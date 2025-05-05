Altında kritik hafta! Yükseliş devam edecek mi? Tüm gözler Fed’de

Trump'ın gümrük tarifesi piyasalardaki ateşi yükseltmişti. (EPA)

TRUMP'TAN ÇİN AÇIKLAMASI

Yatırımcılar, Trump'ın son ticaret açıklamalarını da değerlendiriyordu. Trump, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, bu hafta Çinli mevkidaşıyla görüşme planı olmadığını söyledi. NBC'de gün içinde yayımlanan başka bir açıklamasında ise, Çin'e uygulanan tarifelerin şu anda o kadar yüksek olduğunu ve bu nedenle dünyanın en büyük iki ekonomisinin neredeyse birbirleriyle ticareti durdurduğunu belirterek, bu tarifeleri bir noktada düşürmeye istekli olduğunu ifade etti.