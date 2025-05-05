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Altında kritik hafta! Yükseliş devam edecek mi? Tüm gözler Fed'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 09:30 Güncelleme: 05.05.2025 09:39
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Altında kritik hafta! Yükseliş devam edecek mi? Tüm gözler Fed’de

Bu yıl tarihi zirveye çıkarak 3500 dolar seviyesine gelen ons altın, 2025'te ilk defa 2 hafta peş peşe düşüş yaşamıştı. 3200 dolar bandına gerileyen ons altın, Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden yükselişe geçti. Altında gözler Fed'e döndü.

Altın bu yıl tarihi zirveyi görmesinin ardından iki haftadır üst üste düşüş yaşadı. 3200 dolar bandına kadar düşen ons altın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden tırmanışa geçti.

Fed'in faiz kararı öncesi ons altın 3260 dolar bandında işlem görüyor. (A Haber arşiv)Fed'in faiz kararı öncesi ons altın 3260 dolar bandında işlem görüyor. (A Haber arşiv)

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Ons altın 3260 dolar seviyesinde işlem görürken, piyasalar geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Powell üzerinde baskı kurması ile karışık bir seyir izlemişti. Trump'ın Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yaptığı tüm baskıya rağmen salı ve çarşamba günkü toplantılarda faiz oranlarının sabit bırakılması bekleniyor.

Tam altın 26 bin 800 lira seviyesinde işlem görüyor. (A Haber arşiv)Tam altın 26 bin 800 lira seviyesinde işlem görüyor. (A Haber arşiv)

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın saat 09.30 itibarıyla 4100 TL civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 6730 lira civarında satılırken, Cumhuriyet altını ise 26 bin 800 lira oldu.

Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3500 dolar bandına çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. (A Haber arşiv)Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3500 dolar bandına çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. (A Haber arşiv)

3500 DOLARA KADAR YÜKSELDİ
Altın, bu yıl şimdiye kadar neredeyse yüzde 25 yükselerek Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak son birkaç haftada bir miktar geriledi. Bu yükselişin arkasında Trump'ın oldukça sarsıcı ticaret ve jeopolitik politikaları nedeniyle güvenli liman alımları, Çin'deki spekülatif talep ve küresel merkez bankalarının altın alımları yer alıyor.

Trump'ın gümrük tarifesi piyasalardaki ateşi yükseltmişti. (EPA)Trump'ın gümrük tarifesi piyasalardaki ateşi yükseltmişti. (EPA)

TRUMP'TAN ÇİN AÇIKLAMASI
Yatırımcılar, Trump'ın son ticaret açıklamalarını da değerlendiriyordu. Trump, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, bu hafta Çinli mevkidaşıyla görüşme planı olmadığını söyledi. NBC'de gün içinde yayımlanan başka bir açıklamasında ise, Çin'e uygulanan tarifelerin şu anda o kadar yüksek olduğunu ve bu nedenle dünyanın en büyük iki ekonomisinin neredeyse birbirleriyle ticareti durdurduğunu belirterek, bu tarifeleri bir noktada düşürmeye istekli olduğunu ifade etti.

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