Altında kritik hafta! Yükseliş devam edecek mi? Tüm gözler Fed'de
Bu yıl tarihi zirveye çıkarak 3500 dolar seviyesine gelen ons altın, 2025'te ilk defa 2 hafta peş peşe düşüş yaşamıştı. 3200 dolar bandına gerileyen ons altın, Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden yükselişe geçti. Altında gözler Fed'e döndü.
Altın bu yıl tarihi zirveyi görmesinin ardından iki haftadır üst üste düşüş yaşadı. 3200 dolar bandına kadar düşen ons altın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden tırmanışa geçti.
FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Ons altın 3260 dolar seviyesinde işlem görürken, piyasalar geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Powell üzerinde baskı kurması ile karışık bir seyir izlemişti. Trump'ın Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yaptığı tüm baskıya rağmen salı ve çarşamba günkü toplantılarda faiz oranlarının sabit bırakılması bekleniyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın saat 09.30 itibarıyla 4100 TL civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 6730 lira civarında satılırken, Cumhuriyet altını ise 26 bin 800 lira oldu.
3500 DOLARA KADAR YÜKSELDİ
Altın, bu yıl şimdiye kadar neredeyse yüzde 25 yükselerek Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak son birkaç haftada bir miktar geriledi. Bu yükselişin arkasında Trump'ın oldukça sarsıcı ticaret ve jeopolitik politikaları nedeniyle güvenli liman alımları, Çin'deki spekülatif talep ve küresel merkez bankalarının altın alımları yer alıyor.
TRUMP'TAN ÇİN AÇIKLAMASI
Yatırımcılar, Trump'ın son ticaret açıklamalarını da değerlendiriyordu. Trump, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, bu hafta Çinli mevkidaşıyla görüşme planı olmadığını söyledi. NBC'de gün içinde yayımlanan başka bir açıklamasında ise, Çin'e uygulanan tarifelerin şu anda o kadar yüksek olduğunu ve bu nedenle dünyanın en büyük iki ekonomisinin neredeyse birbirleriyle ticareti durdurduğunu belirterek, bu tarifeleri bir noktada düşürmeye istekli olduğunu ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteorolojiden 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış, sel ve taşkın | 5-9 Mayıs 2025
- Hıdırellez bugün mü, ne zaman? Hıdırellez nasıl kutlanır? Kakava şenlikleri takvimi 2025
- Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi kimdir?
- Hıdırellez 2025 MESAJLARI RESİMLİ | En güzel dileklerle, anlamlı, yeni, farklı, kısa ve uzun Hıdırellez Mesajları
- FB-BJK Derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
- Kurumlar vergisi nedir, nereden, nasıl ödenir? Kurumlar Vergisi son ödeme tarihi 2025
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta? FB-BJK derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Başvuru şartları neler? Branş ve kontenjan dağılımı: Temizlik görevlisi, güvenlik...
- Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?
- e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2025/6 sonuç sorgulama ekranı
- Görsel algınızı zorlayacak optik illüzyon testi: Bu filin kaç bacağı var?