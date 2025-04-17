Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Kritik toplantı öncesi dikkat çeken yorum: "Şahin taraflı sert bir metin..."

Ekonomistlerin büyük çoğunluğunun beklentisi faizin sabit bırakılacağı yönünde. (A Haber arşiv)

BEKLENTİ NE?

Kritik karar öncesi piyasaların faiz beklentisi de karışık seyrediyor. Buna göre enflasyonun kontrol altında tutulması için faiz yükseltilmesini bekleyen de var, yaşanan kur atağının normalleştiğini belirterek faizin serbest kalmasını bekleyen de...

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

A PARA CANLI YAYININDA FLAŞ YORUM

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararıyla ilgili olarak A Para canlı yayınına bağlanan İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş, "Aslına bakarsanız bizim borsamızın, piyasamızın asıl yakıt diyelim fiyatları domine eden taraf enflasyon ve faiz tarafı. O yüzden buradan gelecek kararlar bizi çok çok etkiliyor. Şu an son türbülansımızın da etkisiyle beraber artı buna Trump da eklenince burada biraz daha ara vermek durumunda kalacağını düşünüyorum.