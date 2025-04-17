Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Kritik toplantı öncesi dikkat çeken yorum: "Şahin taraflı sert bir metin..."
Piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına döndü. Kritik karar öncesi ekonomistlerin geneli faizin sabit bırakılacağını tahmin ederken, A Para canlı yayınına bağlanan Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş ise PPK toplantı metninde verilecek mesajlara dikkat çekti.
Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda gözler bu açıklamalara çevrildi. İBB'ye yapılan operasyon sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından dövizde yaşanan dalgalanma sonrası TCMB ara karar alarak gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltmişti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tutmuştu.
BEKLENTİ NE?
Kritik karar öncesi piyasaların faiz beklentisi de karışık seyrediyor. Buna göre enflasyonun kontrol altında tutulması için faiz yükseltilmesini bekleyen de var, yaşanan kur atağının normalleştiğini belirterek faizin serbest kalmasını bekleyen de...
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
A PARA CANLI YAYININDA FLAŞ YORUM
Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararıyla ilgili olarak A Para canlı yayınına bağlanan İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş, "Aslına bakarsanız bizim borsamızın, piyasamızın asıl yakıt diyelim fiyatları domine eden taraf enflasyon ve faiz tarafı. O yüzden buradan gelecek kararlar bizi çok çok etkiliyor. Şu an son türbülansımızın da etkisiyle beraber artı buna Trump da eklenince burada biraz daha ara vermek durumunda kalacağını düşünüyorum.
"FAİZ İNDİRİMİ BİR SÜRE RAFA KALKMIŞ GİBİ DURUYOR"
Faiz indirimi biraz daha rafa kalkmış gibi duruyor şu an için. Biz burada sabit bırakmayı ya da bir nebze de olsa yükseltmeyi konuşuyoruz artık. Ama piyasanın ortalama beklentisi sabit gelmesi yönünde. Orada da zaten koridoru yükselttiği için halihazırda uygulamalar 46 bandında devam ettiği için sabit bırakması ve mayısta toplantı olmayıp haziranda toplantı olması burada Merkez Bankası'na bir düşünme izleme süreci bırakacak.
"ŞAHİN TARAFLI SERT BİR METİN..."
O yüzden biraz daha sabit bırakıp elimizde diğer araçlar var diyeceğini düşünüyorum. Gerekirse onları kullanırız diyerek hareket edeceğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da döviz tarafındaki talebi göz ardı etmeyecektir. Buna göre bir metin sergileyeceğini, bu metnin biraz daha şahin taraflı sert olacağını düşünüyorum. Sıkı para politikasının devam edeceği yönünde piyasaya net mesajlar vereceğini düşünüyorum. Bundan sonra da izleme aşamasına geçecektir." dedi.
MARTTA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.
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