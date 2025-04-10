Online PR Servisi açıkladı: Türkiye’de mavi yakalılar 10 milyona yaklaşacak

Devran dönüyor, beyaz yakalılar yapay zekanın işlerini ellerinden alacağına endişe ederken, mavi yakalılar bir adım öne çıkıyor. Üstelik mavi yakalılarda yaş ortalaması giderek düşüyor ve Z kuşağı üyeleri, bu işgücünün önemli aktörlerine dönüşüyor. İş dünyasında mavi yakalıların yükselişine dair yapılan global araştırmaları derleyen B2Press ise küresel işgücünün yeni görünümünü ortaya koyuyor. Online PR servisinin paylaştığı bilgilere göre, en hızlı büyüyen meslek gruplarının üçte birinden fazlasını mavi yakalı pozisyonlar oluştururken, mavi yakalılar için 2032 yılına kadar 1,7 milyon yeni iş alanının doğması bekleniyor.

YAZILIMCILAR "OUT", TARIM İŞÇİLERİ "İN"

Yapay zekanın etkisiyle yaklaşık 300 bin kişinin işini kaybettiği teknoloji sektörü gibi saygın alanlardaki beyaz yakalı çalışanların aksine, mavi yakalılar daha fazla iş ve kariyer güvencesi elde ediyor. B2Press'ten edinilen bilgilere göre, çalışan sayısı açısından en hızlı büyüyen meslek gruplarının başında %48 ile tarım ve buna bağlı diğer işçi grupları yer alıyor. Onu kamyon şoförleri ve lojistik çalışanları takip ederken, yazılım ve uygulama geliştiriciler dahi bu mesleklerden sonra konumlanıyor.

Z KUŞAĞININ ÜÇTE BİRİ MAVİ YAKALI OLMAYI PLANLIYOR

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporundan hareketle, çalışma çağına erişmiş nüfusun giderek büyüyerek 2030'a kadar 9 milyon ek istihdam oluşturmasının öngörüldüğünü söyleyen Online PR Servisi B2Press, işgücünün demografik haritasını da ortaya koyuyor. Buna göre son yıllarda Z kuşağının giderek artan bir kısmı, kariyerlerini güvence altına almak için, alışılageldiği gibi üniversiteye gitmekten vazgeçiyor.

Z kuşağının yaklaşık %32'si, gelecekte mavi yakalı bir işte çalışmayı planlıyor. Öyle ki küresel mavi yakalı çalışan havuzunda yer alan 20'li yaşlarındaki çalışanlar, diğer yaş gruplarına kıyasla hızla büyüyor. 20-24 yaş arası işçilerin toplam istihdamdaki payının yaklaşık %20'lere ulaşarak hem 25-29 hem de 25-39 yaş grubundakileri ortalama 1,15 puan geride bıraktığı kaydediliyor.

TÜRKİYE'DE MAVİ YAKALILARIN SAYISI 10 MİLYONA YAKLAŞACAK

İstihdamdaki demografik değişimlerin ışığında ülkelerin işgücündeki yetenek havuzlarının da yeniden yapılanacağına dikkat çeken Online Basın Bülteni Dağıtımı Servisi B2Press'in incelemelerine göre bunların başında Mısır, Zimbabve ve Kolombiya geliyor. 2030'a kadar işgücünün neredeyse yarısının yetenek kriterlerinin değişmesi beklenen Portekiz ve Türkiye ise ilk beşte yer alıyor. Tarım ve sağlık teknolojileri açısından 2025'te önemli fırsatlar sunması öngörülen Türkiye'de mavi yaka çalışanların yaklaşık 10 milyona ulaşması bekleniyor. İstihdamın en fazla artması beklenen sektörlerin ilk sıralarında lojistik ve depolama bulunuyor.

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