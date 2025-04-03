Yeni nesil İK yönetimi platformu idenfit, Hollanda’da ofis açtı

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan idenfit Kurucu ve CEO'su Nazım Onur Bayındır, "Tüm insan kaynakları ve işgücü yönetimi süreçlerini tek bir platformda toplayan idenfit olarak, küreselleşme stratejimize Hollanda'da açtığımız ilk Avrupa ofisimizle hız veriyoruz. Türkiye'de geliştirilen inovatif insan kaynakları ve işgücü yönetimi teknolojileri, Avrupa'daki şirketlerle de buluşacak" dedi.

İK LİDERLERİ "TEKNOLOJİ ŞART" DİYOR

Gartner tarafından yürütülen araştırmada, üç İK yöneticisinden ikisinin, teknolojiye yaklaşımı iyileştirmek için harekete geçilmezse işlevlerini yitireceklerini düşündüğü görüldü. Küresel verilere göre 2024'te iki şirketten birinin İK teknolojisi bütçesini artırdığını hatırlatan Nazım Onur Bayındır, "İK yönetimi, işe alımdan yetenek kazanımına, puantaj takibinden performans yönetimine, özlük yönetiminden bordro yönetimine uzanan çok boyutlu bir kavram. idenfit olarak geliştirdiğimiz teknolojiler, yasal uyumun ön planda olduğu, işletmeler için stratejik önem taşıyan bu birimin zaman ve enerji gerektiren iş süreçlerini otomatikleştirerek hem insan kaynakları ekiplerinin verimliliğini artırıyor hem de çalışan memnuniyetine katkıda bulunuyor. Kapsamlı ürün ve özellik setiyle idenfit İK yazılımı, perakende, turizm, dağıtım ve lojistik, enerji, eğitim gibi farklı sektörlerin insan kaynağı ve işgücü yönetimi ihtiyaçlarına yanıt veriyor" ifadelerini kullandı.