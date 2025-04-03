Bakan Şimşek Brüksel’de ekonomi zirvesini değerlendirdi: Bir sonraki toplantı Türkiye’de olacak

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GÜMRÜK BİRLİĞİ, VİZE KOLAYLIĞI...

Görüşmelere ilişkin bilgi veren Bakan Şimşek, AB'li mevkidaşları ile yaptığı görüşerin detayın ilişkin konuşarak, "Ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı" ifadelerini kullandı.

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Aynı zamanda toplantıda Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin değerlendirildiğini belirten Şimşek, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." diye konuştu.