Bakan Şimşek Brüksel'de ekonomi zirvesini değerlendirdi: Bir sonraki toplantı Türkiye'de olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantına katıldı. Programın 6 yıl aradan sonra bugün gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, toplantının çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Şimşek, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştuğunu bildirdiği toplantının bir sonraki yerinin Türkiye'de olacağını belirtti.
Bakan Şimşek, Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantına katılarak bir dizi temaslarda bulundu. Şimşek, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamda, "Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdik." dedi.
GÜMRÜK BİRLİĞİ, VİZE KOLAYLIĞI...
Görüşmelere ilişkin bilgi veren Bakan Şimşek, AB'li mevkidaşları ile yaptığı görüşerin detayın ilişkin konuşarak, "Ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı" ifadelerini kullandı.
BİR SONRAKİ ZİRVE TÜRKİYE'DE OLACAK
Aynı zamanda toplantıda Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin değerlendirildiğini belirten Şimşek, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." diye konuştu.
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