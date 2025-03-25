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Erciyes Anadolu Holding'de üst düzey görev değişimi

Giriş: 25.03.2025 15:50
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Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi

Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi gerçekleşti. Holding’in yönetim kurulu üyesi ve CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, görevini Özcan Özyurt’a devretti.

Erciyes Anadolu Holding merkezinde düzenlenen devir teslim törenine, üst düzey yöneticiler ve beyaz yaka çalışanlar katıldı. Törende, Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e görev süresi boyunca holding bünyesinde hayata geçirdiği projeler ve değerli katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi

Görevi devralan Özcan Özyurt, törende yaptığı konuşmada, Erciyes Anadolu Holding'in köklü geçmişine ve güçlü vizyonuna vurgu yaparak, "Yeni dönemde de ülke ekonomisine, istihdama ve sanayiye katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi

Devir teslim töreni, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi
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