Rekabet Kurumu’ndan BİM’e bir soruşturma daha

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'den (BIMAS) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir." denildi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı şöyle denildi: "Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

1,3 MİLYAR TL CEZA KESİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde BİM'e Rekabet Kurulu tarafından, yerinde incelemenin zorlaştırılması ya da engellenmesi gerekçesiyle 1,3 milyar TL'lik bir ceza kesilmişti.