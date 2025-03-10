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Rekabet Kurumu'ndan BİM'e bir soruşturma daha

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 09:38
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Rekabet Kurumu’ndan BİM’e bir soruşturma daha

Rekabet Kurumu tarafından BİM'e bir soruşturma daha açıldı. Firmanın Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, 'Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'den (BIMAS) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir." denildi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı şöyle denildi: "Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

1,3 MİLYAR TL CEZA KESİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde BİM'e Rekabet Kurulu tarafından, yerinde incelemenin zorlaştırılması ya da engellenmesi gerekçesiyle 1,3 milyar TL'lik bir ceza kesilmişti.

BİMe rekor ceza!BİMe rekor ceza! BİM'E REKOR CEZA!

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Rekabet Kurumu’ndan BİM’e bir soruşturma daha Rekabet Kurumu’ndan BİM’e bir soruşturma daha Rekabet Kurumu’ndan BİM’e bir soruşturma daha
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