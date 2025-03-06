2025'in ikinci faiz kararı! Gözler Merkez Bankası'nda | Piyasalarda son durum ne?
Piyasalar gözünü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevirdi. Para Politikası Kurulu (PPK) ocak ayının ardından ilk kez toplanarak kararını açıklayacak. PPK'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin tahminleri de netleşti. Buna göre ekonomistler faizin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine çekileceğini ifade etti. Faiz kararı öncesi Borsa İstanbul ve euro/TL paritesinde yükseliş yaşanırken; gram altın ve dolar ise yatay seyretti.
Merkez Bankası 2025'in ikinci faiz kararını bugün açıklayacak. 2024'ün Aralık ayında indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, faizi ilk olarak yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine çekmişti. Ardından 2025'in ilk PPK toplantısında bir kez daha 250 baz puan indirime giden Merkez Bankası, faizi yüzde 45'e düşürmüştü.
FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK BEKLENTİSİ
Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesi ekonomistlerin de faiz kararıyla ilgili beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın 250 baz puan daha faiz indirimine gidileceği öngörüldü.
A Para'ya konuk olan Stratejist Cüneyt Paksoy da faiz indirimi beklediğini söyledi. Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken." dedi. Paksoy, 250 baz puanın üzerindeki bir faiz indirimi için ise henüz erken olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken."
2025'TE 8 TOPLANTI
Merkez Bankası, 2024 yılında 12 defa Para Politikası Kurulu toplantısı yaparken; açıkladığı 2025 takviminde ise toplantı sayısının 8'e düşürüldüğünü bildirmişti.
İŞTE 2025 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ
23 Ocak
6 Mart
17 Nisan
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık
PİYASALARDA SON DURUM
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,94 yükselişle 10 bin 188 puandan işlem görerek tamamladı.
Dolar ise sabah açılışta 36,42 TL civarından işlem görerek güne başladı.
Euro/TL paritesi tarihinde ilk kez dün (5 Mart 2025) 39 TL bandı üzerine yükselmişti. Euro bugüne de yükselişle başlayarak 39,50 TL bandına dayandı.
Gram altın ise geçtiğimiz haftalarda yükseldiği 3600 TL seviyesinden biraz geri çekildi. Gram altın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi 3422 TL seviyelerinden işlem görüyor.
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