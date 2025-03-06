2025’in ikinci faiz kararı! Gözler Merkez Bankası’nda | Piyasalarda son durum ne?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın faizi yüzde 42,5'a düşüreceğini tahmin etti. (A Haber arşiv)

FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesi ekonomistlerin de faiz kararıyla ilgili beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın 250 baz puan daha faiz indirimine gidileceği öngörüldü.



A Para'ya konuk olan Stratejist Cüneyt Paksoy da faiz indirimi beklediğini söyledi. Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken." dedi. Paksoy, 250 baz puanın üzerindeki bir faiz indirimi için ise henüz erken olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken."