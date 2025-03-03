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Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? Gözler kritik veride

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 09:08 Güncelleme: 03.03.2025 09:12
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Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? Gözler kritik veride

Piyasalar gözünü bugün TÜİK tarafından açıklanacak Şubat 2025 dönemi enflasyon verilerine çevirdi. TÜİK'in açıklaması öncesi ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık bazda yüzde 2,97 oldu.

Piyasaların gözü TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. 8 aydır kesintisiz düşen yıllık enflasyonun bu ay sonunda da gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistler Şubat 2025 dönemi için enflasyon beklentisini yüzde 2,97 olarak açıkladı. (AA)Ekonomistler Şubat 2025 dönemi için enflasyon beklentisini yüzde 2,97 olarak açıkladı. (AA)

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ NETLEŞTİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10'da açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,67 oldu. (AA)Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,67 oldu. (AA)

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97
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