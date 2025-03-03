Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? Gözler kritik veride
Piyasalar gözünü bugün TÜİK tarafından açıklanacak Şubat 2025 dönemi enflasyon verilerine çevirdi. TÜİK'in açıklaması öncesi ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık bazda yüzde 2,97 oldu.
Piyasaların gözü TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. 8 aydır kesintisiz düşen yıllık enflasyonun bu ay sonunda da gerilemesi bekleniyor.
EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ NETLEŞTİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10'da açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.
2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|27,58
|4,29
|5,03
|Şubat
|28,67
|2,97
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