Ulaştırma ve Altyapı alanında yeni bir akademik kaynak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde, uluslararası hakemli akademik dergi 'Ulaştırma ve Altyapı' yayın hayatına başladı.
İlk sayıda: Türkiye'nin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi tüm yönleriyle ele alındı.
Gelecek sayıda: Ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusu incelenecek.
Dergi, ulaştırma ve altyapı alanında bilimsel araştırmaları destekleyerek sektöre ve akademik dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyor.
Akademik makalelere erişim için:
dergipark.org.tr/tr/pub/uab
ulastirmavealtyapidergisi.com.tr
Alanında yetkin akademik çalışmaları bir araya getiren yayın ile ulaştırma ve altyapı politikalarına bilimsel bir perspektif sunuluyor.