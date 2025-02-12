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Ulaştırma ve Altyapı alanında yeni bir akademik kaynak!

Giriş: 12.02.2025 11:50
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Ulaştırma ve Altyapı alanında yeni bir akademik kaynak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde, uluslararası hakemli akademik dergi 'Ulaştırma ve Altyapı' yayın hayatına başladı.

İlk sayıda: Türkiye'nin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi tüm yönleriyle ele alındı.

Gelecek sayıda: Ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusu incelenecek.

Dergi, ulaştırma ve altyapı alanında bilimsel araştırmaları destekleyerek sektöre ve akademik dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı alanında yeni bir akademik kaynak!

Akademik makalelere erişim için:
dergipark.org.tr/tr/pub/uab
ulastirmavealtyapidergisi.com.tr

Alanında yetkin akademik çalışmaları bir araya getiren yayın ile ulaştırma ve altyapı politikalarına bilimsel bir perspektif sunuluyor.

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