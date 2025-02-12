Ulaştırma ve Altyapı alanında yeni bir akademik kaynak!

İlk sayıda: Türkiye'nin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi tüm yönleriyle ele alındı.



Gelecek sayıda: Ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusu incelenecek.



Dergi, ulaştırma ve altyapı alanında bilimsel araştırmaları destekleyerek sektöre ve akademik dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyor.





Akademik makalelere erişim için:

dergipark.org.tr/tr/pub/uab

ulastirmavealtyapidergisi.com.tr



Alanında yetkin akademik çalışmaları bir araya getiren yayın ile ulaştırma ve altyapı politikalarına bilimsel bir perspektif sunuluyor.