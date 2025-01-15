15 Ocak 2025, Çarşamba
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Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığını artıracak düzenleme kabul edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 15.01.2025 22:52 Güncelleme: 15.01.2025 22:55
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Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığını artıracak düzenleme kabul edildi

En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığını artıracak düzenleme kabul edildi Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığını artıracak düzenleme kabul edildi Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığını artıracak düzenleme kabul edildi
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