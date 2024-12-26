Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! İşte son anket

Faiz indirimi bekleniyor (AA)

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİLERİ

TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, bu ayın sonunda politika faizinin yüzde 48,51 seviyesinde olması bekleniyor. Üç ay sonrasına dair beklenti yüzde 43,50'ye düşerken, 12 ay sonrası için tahminler yüzde 30,88'e yükselmiş durumda.