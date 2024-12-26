Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son anket
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanıyor. Gözler saat 14.00’e çevrilirken yılın son faiz kararı merakla bekleniyor. Son anket sonuçları, faiz indirimi ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan liderliğinde bugün bir araya geliyor. Kurul, saat 14.00'te yılın son faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda, politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmuştu.
BEKLENTİLER FARKLILIK GÖSTERİYOR
Ekonomistler arasında bu toplantıya yönelik faiz oranı beklentileri çeşitlilik gösteriyor. 14 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 4 ekonomist faizin değişmeyeceğini öngörürken, 10 ekonomist faiz indirimine gidileceğini tahmin etti. Beklentilerin ortalaması, politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 48,50 seviyesine indirilmesi yönünde şekillendi. Genel olarak, tahminler yüzde 47,50 ile yüzde 50 arasında yoğunlaşıyor.
2025 yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 olarak kaydedildi.
PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİLERİ
TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, bu ayın sonunda politika faizinin yüzde 48,51 seviyesinde olması bekleniyor. Üç ay sonrasına dair beklenti yüzde 43,50'ye düşerken, 12 ay sonrası için tahminler yüzde 30,88'e yükselmiş durumda.
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