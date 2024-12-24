Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.635,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,32 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.