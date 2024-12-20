Papara nedir? Güvenilir mi, nasıl denetleniyor?

Papara , kullanıcılarına sunduğu kartlarla hem fiziki hem online ödemeleri güvenli ve keyifli hale getirirken yurt içinde ücretsiz, yurt dışına sabit ücretlerle para transferi yapmaya olanak sağlıyor. Papara'nın kendi sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanında Papara kullanıcıları, Papara grup şirketleri aracılığıyla sigorta, yatırım ve kıymetli maden alım satımı gibi finansal hizmetlere de erişebiliyor. Papara; hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunduğu uygulamasında, kullanıcıların kişisel veri ve varlık güvenliğini sağlamak üzere ileri teknoloji güvenlik önlemleri alıyor. Papara nedir? Papara'da paranız ve bilgileriniz nasıl korunuyor? Papara nasıl denetleniyor?

PAPARA NEDİR?

2016 yılında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan (BDDK) aldığı "Elektronik Para Kuruluşu" lisansı ile faaliyetlerine başlayan Papara; herhangi bir bankanın iştiraki veya grup şirketi olmadan, 6493 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetimi ve gözetimi altında çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel kullanıcılar için başta ön ödemeli kartlar, online ödemeler, yurt dışı para transferi olmak üzere çeşitli finansal özellikleri bulunan Papara, işletmeler için de online ve yüz yüze ödemeleri kapsayan ticari çözümler sunuyor. Kuruluşundan bu yana Türkiye finansal teknoloji ekosisteminin gelişimine öncülük eden Papara, 2024 yılında CNBC ve pazar araştırma firması Statista'nın ortaklaşa yayımladığı raporda "Dünyanın En İyi 250 Fintech Şirketi" listesine Türkiye'den seçilen tek şirket olma başarısını göstermiştir.

PAPARA'DA NASIL HESAP AÇILIR?

Papara hesabı, Papara'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden açılabiliyor. İsim, soyismi, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve kullanıcının belirlediği şifre ile açılan Papara hesabının kimlik verileriyle doğrulanması ile kullanıcılar doğrulanmış hesap sahibi oluyor. Doğrulanmış hesap sahibi kullanıcılar, Papara'nın sunduğu tüm hizmetlerden tam olarak yaralanabiliyor. Kimlik bilgilerinin kimlik kartında yer alan chip üzerinden NFC teknolojisi ile alınması ile başlayan hesap doğrulama işleminde, kimliğin ön ve arka yüzlerinin doğrulanması isteniyor ve kullanıcının kimliğindeki fotoğraf ile eşleştiğini teyit etmek için bir canlılık testi gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar için önemli bir uyarı: Kullanıcılar, Papara hesabının şifresini üçüncü kişilere veremez, hesaplarını üçüncü kişilere kullandıramaz.

PAPARA'DA PARAM GÜVENDE Mİ?

Papara, Bankalararası Kart Merkezi, Mastercard ve Visa üye kuruluşudur. 6493 sayılı kanun uyarınca, Papara kullanıcılarından aldığı ve kullanıcıları adına tuttuğu tüm fonları aynı kanunda tanımlanan özel koruma hesabında tutmaktadır. Bankalar nezdinde açılan koruma hesaplarında tutulan fonların kullanıcı işlemleri dışında bir amaçla kullanılması Kanun gereği yasaktır. Buna göre, Papara kullanıcılarının tüm bakiyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının denetim ve gözetiminde koruma hesaplarında güvenli bir şekilde tutulmaktadır. Papara, yasal olarak kullanıcıların bakiyelerini kullanma, bu bakiyelerden faydalanma veya faiz geliri elde etme yetkisine sahip değildir. Merkez Bankası, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve bağımsız denetim firmaları tarafından düzenli olarak denetlenen Papara'nın kullandığı ileri teknoloji ve uygulamalar, kullanıcılarının güvenli bir şekilde finansal hizmetlere erişimine olanak sağlamaktadır.

Papara, gelişmiş güvenlik tedbirleriyle kullanıcı hesaplarını olası suistimallere karşı korur ve her işlem sonrası anında bildirim göndererek kullanıcılarını bilgilendirir. Papara'nın sunduğu özel gizlilik ayarları ile hesap bilgileri saklanabilir, istenmeyen kullanıcılar engellenebilir; kullanıcılar, Papara kartlarını istedikleri zaman aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirler. Kullanıcılar, sadece tanımlı cihazlarından hesaplarına giriş yapabilir. Yeni bir cihazdan giriş yapılıyorsa telefona bildirim ve e-posta adresine bir link gönderilerek bu cihazın onaylanması istenir.

Papara'da kullanıcılara hangi güvenlik özellikleri sunuluyor?

• Gizli Mod: Kullanıcılar, hesap bakiyelerini ve işlem miktarlarını özel bir ayar ile gizleyebilir.

• Anlık İşlem Bildirimleri: Her işlem sonrası kullanıcılara bildirim gönderilir, böylece hesap aktiviteleri üzerinde tam kontrol sağlanır.

• Gizlilik Kontrolleri: Kullanıcılar, isimlerini ve profil resimlerini gizleyebilir, istenmeyen kişileri engelleyebilir.

• Cihaz Güvenliği: Kullanıcılar, sadece tanımlı cihazlarından hesaplarına giriş yapabilir. Yeni bir cihazdan giriş yapılıyorsa telefona bildirim ve e-posta adresine bir link gönderilerek bu cihazın onaylanması istenir.

• Kart Yönetimi: Kullanıcılar, Papara kartlarının özelliklerini mobil uygulama üzerinden kolayca yönetebilir, harcama limitleri ayarlayabilir ve kartlarını istedikleri zaman kapatabilir.

PAPARA NASIL DENETLENİYOR?

Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenli olarak denetlenen lisanslı bir elektronik para kuruluşudur. Uluslararası standartlara uygun protokolleri uygulayan Papara, ayrıca 5 yetkili bağımsız kuruluş tarafından bilgi sistemleri, mali durum ve süreçleri kapsayan denetimlere tabii tutulmaktadır. Papara devlet denetimi ve bağımsız kuruluş denetimi ile düzenli olarak takip edilmekte, Papara güvenilir mi sorusu da bu bilgiler ışığında yanıt bulmaktadır. Ek olarak Papara kart güvenilir mi de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Papara'da kart işlemleri güvenliği Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (PCI-DSS, PCI-3DS) sertifikasyonu ile sağlanmaktadır ve bu standartlara uygunluk düzenli olarak denetlenmektedir.yer almaktadır. Papara'da kart işlemleri güvenliği Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (PCI-DSS, PCI-3DS) sertifikasyonu ile sağlanmaktadır ve bu standartlara uygunluk düzenli olarak denetlenmektedir.

PAPARA'DA KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNUYOR?

Papara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde veri işleme, transfer, saklama ve imha süreçlerinde gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel bilgiler, güvenlik duvarları ile korunan ve erişimi sıkı şekilde kısıtlanan güvenli veri merkezlerinde saklanırken; Papara mobil uygulamaları, sunucuları ve üçüncü taraflar arasındaki veri transferleri SSL sertifikası ile şifrelenerek korunmaktadır. Papara, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesine sahiptir.