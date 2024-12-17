Borsa güne yükselişle başladı | İşte en çok kazandıran endeks

(AA)

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,70 ile spor oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.