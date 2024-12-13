Bakan Kurum’dan CHP’ye tepki: Yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış | İşte İzmir Körfezi’nin 10 yıl sonraki içler acısı hali

Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Kurum, Türkiye'nin iklim krizine uyumu sağlamaya yönelik takviminin oluşturulduğunu ve bu takvime göre hedeflere yürüdüklerini dile getirerek, "İklim diplomasisi konusunda tarihi adımlar attığımız bu günlerde, yeşil dönüşümü hızlandıracak İklim Kanunu'na duyduğumuz ihtiyacı bir kez daha görüyoruz. İnşallah siz değerli vekillerimizin de katkılarıyla kanunlaşarak yürürlüğe girmesini yürekten temenni ediyoruz." dedi.

Dünyada, her 10 dakikada toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştuğuna dikkati çeken Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık seferberliğine devam edeceklerini belirtti. Kurum, "Sıfır Atık Hareketi'ni daha da güçlendireceğiz. 7 bölgemizde, Sıfır Atık pilot ilçelerimizi belirleyecek; Depozito Yönetim Sistemi'mizi 2025 yılı sonuna kadar kuracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 81 ilde 77 milyon metrekare alana yayılan tam 521 millet bahçesi projesi bulunduğunu söyledi, Bakanlığın diğer projelerine ilişkin de bilgiler verdi.

Doğayı tahrip eden kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz tutumlarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Tabii bu titizliğimizin tersine gayretleri görmek, hele hele bunu İstanbul'un kalbi olan Boğaziçi'nde, Vaniköy'de görmek içimizi acıtmıştır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Vaniköy'de inşa edilen kaçak yapılaşmayı il müdürlüğü ekiplerimiz tespit etti. Biz de konuya hemen müdahale ettik. İlgili belediyeye gerekli uyarıları şeffaf bir şekilde yaptık, ama maalesef dinlemediler. Biz de bu meseleyi hızlıca çözmek için yıkıma başladık ve tamamladık ve buradan çıkan enkazı oraya dökmedik, hemen geri dönüşüme gönderdik."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)

- "BOĞAZ'DA BİR SANTİM KAÇAK YAPIYA BİLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bölgeyi de temizleyip, çamlarla, çiçeklerle bezediklerini anlatan Kurum, "Buradan tekrar söylüyorum, gözümüz Boğaz'da. Yine 'bir punduna denk getiririm, ufak ufak villamı yaparım' ya da 'yapanlara göz yumarım' diyenler varsa bundan vazgeçsin. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Boğaz'da bir santim kaçak yapıya bile izin vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz an hemen yıkacağız. Türkiye'nin inci gerdanlığı olan Boğazımızın kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, İzmir Körfezi’nin 10 yıl sonraki halini yapay zeka görseliyle gösterdi

İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Kurum, Plan Bütçe Komisyonunda İzmir Körfezi'nden getirdiği suyu anımsattı. "Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim." diyen Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez'in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.

Fotoğrafın fikir sahibinin yapay zeka, eser sahibinin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel, 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de 'yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya soralım' istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya, İzmir Körfezi'nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfezin ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı."

Bakan Kurum, İzmir Körfezi’nin 10 yıl sonraki halini yapay zeka görseliyle gösterdi

"DEMEK Kİ NEYMİŞ İZMİR'E YAPAY ZEKA DEĞİL, YAPAN ZEKA LAZIMMIŞ"

Fotoğrafta balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir körfez, kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler olduğuna işaret eden Kurum, "İşte yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş, İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmir'imiz merak etmesin dün Haliç'i, bu iş bilmez yönetimlerin eline nasıl terk etmediysek bugün de İzmir'i terk etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Ergene Havzası'nda eylem planı başlattıklarını da belirterek, belediyelerin, OSB'lerin atık su arıtma tesislerine maddi destek verdiklerini, dere yataklarını ıslah ettiklerini ve 30 biyolojik, 14 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıklarını anlattı.

Tüm tesisleri 7/24 izlediklerini dile getiren Kurum, 2024 yılında bile 323 denetim gerçekleştirdiklerini, 39 işletmeye ceza verdiklerini ve 1 işletmeyi de kapattıklarını söyledi. Kurum, Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Ergene Projesi için 47 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

CHP'li Tekirdağ Belediyesini atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan kirliliğe dair 6 yılda 31 kez cezalandırdıklarına dikkati çeken Kurum, "Bugün CHP'li vekil de Ergene'den Genel Kurula bir şişe su getirmiş. Zannediyorlar ki bu şişeden cin çıkacak. Değerli arkadaşlar, mucize beklemeyin, bu şişeden cin falan çıkmaz. Bu şişeden çıksa çıksa, CHP belediyeciliğinin kiri çıkar, pası çıkar, bozuk sicili çıkar." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)

"ÇEVRECİLİĞİ NE SİZDEN NE DE ORTAKLARINIZDAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'nün konuşmalarına ilişkin olarak Kurum, şunları söyledi:

"DEM Parti vekili Ömer Faruk Hülakü'yü duyan kendisinin çevre dostu bir milletvekili olduğunu zanneder. Siz gidin önce PKK'nın yaktığı ormanların hesabını sorun. Madem çevreciydiniz, terör örgütü, ülkemizin akciğerlerine kastederken, ormanlarımızı yakarken neden çıkıp tek bir laf etmediniz? O güzelim ormanlar, hayvanlar, bitkiler, köyler yanıp kül olurken neredeydiniz? Biz çevreciliği ne sizden ne de ellerinde Haliç'in çamuru olan ortaklarınızdan öğrenecek değiliz."

CHP milletvekili Gökhan Zeybek'e de seslenen Kurum, "Bizimle sizin aranızda siyahla beyaz kadar fark var. Siz, Hatay sizi seçmedi diye Hatay'ı unuttunuz, Hataylılara sırtınızı döndünüz. Biz şükürler olsun ki Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta el ele gönül gönüle çalışıyoruz. Sonuna kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Siz böyle millete sırtınızı çevirdiğiniz için 22 yıldır girdiğiniz her seçimde milletten kırmızı kart gördünüz, millet sizin bonservisinizi de lisansınızı da iptal etti, haberiniz yok. Ama ne siz ne de partiniz hiçbir zaman değişmediniz, değişmeyeceksiniz." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Suriye'deki gelişmelere de değinen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Yaşadığı 13 yıllık karanlık dönemi kapatan ve aydınlık yarınlara uzanan Suriyeli kardeşlerimizi, gösterdikleri onurlu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gerek Suriye'de gerekse tüm gönül coğrafyamızda direnişin, dirilişin ve umudun lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, 13 yıldır Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapan aziz milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değindi.

Kurum, "Şu an deprem bölgesinde 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu depremde yeni yuvasında yaşayan 155 binden fazla ailemiz var. İnşallah yılbaşında, yani 20 gün sonra da bu sayıyı 202 bine çıkaracağız. Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede kardeşimizin, ailemizin, evladımızın, çocuğumuzun, yeni yıla sıcak, sağlam, güvenli yuvalarında gireceği anlamına geliyor." dedi.

Bakanlık görevi boyunca yaşanılan her afette bölgeye gittiğini ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözüm bulmaya gayret gösterdiğini anlatan Kurum, bölgede anahtarlarını alarak yeni konutlarında yaşayanların mutluluğuna işaret etti.

- "İZMİR BİZİM KIYMETLİMİZDİR, İZMİR BİZİM GÜZEL İZMİR'İMİZDİR"

Deprem bölgesinde çalışan, emek veren işçi, mühendis ve mimarlara teşekkür eden Kurum, "Buradaki gayretlerimizi, projelerimizi, çalışmalarımızı bize soruyorsunuz biz anlatıyoruz. Madem tatmin olmuyorsunuz o zaman gidin oradaki vatandaşımıza sorun, belediye başkanlarımıza sorun. Emin olun ben sizden daha fazla onlarla görüşüyorum. Televizyona çıkıp anlatıyorlar, orada neler yaptığımızı nasıl mücadele ettiğimizi milletimizle paylaşıyorlar. Hepsiyle de uyum içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İzmir Körfezi'ne ilişkin Kurum, "Bizim İzmirli kardeşlerimize olan sevgimizi kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyiz. İzmir Kurtuluş destanının yazıldığı şehirdir, şehitler yurdu, kahramanlar otağıdır. Bu yüzden İzmir bizim kıymetlimizdir, İzmir bizim güzel İzmir'imizdir." dedi.

Kurum, İzmir'de yaşanan depremde de yaraların sarıldığını ve verdikleri sözlerin tutulduğunu anımsattı.

"MİLLETİMİZE YUVALARINI SÖZ VERDİĞİMİZ ŞEKLİYLE VERDİK, EKSİKLERİ DE GİDERECEĞİZ"

Konya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, "Konya'da Mevlana Meydanı'ndan başladık, çıkışına kadar hemen hemen her yerde bizim izimizi görebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ile uyum içinde yaptık ve hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm projelerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Siirt'teki kentsel dönüşüm projesini de diğer illerde olduğu gibi yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ocak ayında ihalesini inşallah gerçekleştiriyor olacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, Erzincan Üzümlü Konutlarının teslimini de yaptıklarını dile getirerek, "Terör olayları sebebiyle konuşmamda bahsettim. Burada eksik olan bizim nezdimizde bekleyen bir iş varsa, ki burada da bütün illerde aynı anlayışla yaptık. Milletimize güzel yuvalarını söz verdiğimiz şekliyle verdik. İnşallah eksikleri de gidereceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, bütçenin millete, devlete ve ülkeye hayırlı olması temennisini yineledi.

Bakan Kurum, TBMM’de 2025 bütçe görüşmeleri kapsamında sunum yaptı (İHA)

Bakan Kurum, TBMM’de 2025 bütçe görüşmeleri kapsamında sunum yaptı (İHA)

Bakan Kurum, TBMM’de 2025 bütçe görüşmeleri kapsamında sunum yaptı (İHA)

Bakan Kurum, TBMM’de 2025 bütçe görüşmeleri kapsamında sunum yaptı (İHA)

Bakan Kurum, TBMM’de 2025 bütçe görüşmeleri kapsamında sunum yaptı (İHA)