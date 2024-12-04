Avrasya Tüneli 8. yıl dönümüne özel ödüller dağıtıyor

Dünyada iki kıtayı denizin altından birleştiren ilk çift katlı karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Avrasya Tüneli, uygulamaya aldığı yenilikçi teknolojiler sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Avrasya Tüneli mobil uygulaması içinde tünel kullanıcılarının hizmetine sunulan ZIP Ödül Programı, geçiş zamanı ve geçiş sıklığına göre üyelerine özel indirimler, kampanyalar, çekilişler ve eğlenceli oyunlar sunuyor. 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Avrasya Tüneli'nin 8. yıl dönümüne özel gerçekleşen ZIP Rotası kampanyasında kullanıcılar, geçiş hedeflerine ulaştıkça yakıt, market ve giyim alışverişlerinde kullanabilecekleri 4 bin TL'ye varan hediye çeki kazanıyor.

ZIP'ın renkli dünyasına dahil olun

Şu ana kadar yaklaşık 300.000 kullanıcı Avrasya Tüneli mobil uygulamasının avantajlarından yararlandı. ZIP Ödül Programının renkli dünyasına dahil olmak ve ayrıcalıklardan faydalanmak için Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indirip araç plakalarını kaydediyor. Kullanıcılar, Avrasya Tüneli mobil uygulaması üzerinden canlı trafik kameraları, geçmiş geçişleri, ihlalli geçiş bilgileri, erken borç bildirimi, bakım takvimi gibi konular hakkında hizmet alabildikleri gibi ZIP Ödül Programı kapsamında ise onlarca marka ile yapılan iş birlikleri sayesinde otopark, seyahat, araç kiralama, şehirdeki popüler etkinlikler ve mağazalarda geçerli özel indirimler kazanıyor.

Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indirip ZIP Ödül Programına üye olmak için tıklayın

ZIP Rotası nedir?

Belirli dönemlerde açılan ZIP Rotası, bir ay içinde geçerli olur ve ayın son günü kapanır.Avrasya Tüneli'nden geçiş yaparak kendilerine ZIP rotasında bir hedef belirleyebilir, bu hedefi tutturdukça ödülü kazanır. Zıp Rotası'nda hedefler arttıkça, ödülün büyüklüğü de artar. ZIP Rotası'nda yapılan geçişler ve ödüller, Avrasya Tüneli mobil uygulamasından takip edilebilir.

ZIP Rotası nasıl çalışır?

Her ödül için belirlenen geçiş sayısını tamamlandığında kullanıcıya "Tamam" veya "Devam" seçenekleri sunulur. Kullanıcı kararını 24 saat içinde verebilir, 24 saat içinde seçim yapılmazsa otomatik olarak bir sonraki hedefe devam edilir.

Kullanıcı "Tamam" butonuna bastığında ödülünü alır ve ilgili ay için rotası kapanmış olur. ZIP yolculuğu Rota yeniden açıldığında yepyeni ödüllerle yeniden başlar. "Tamam" seçeneğinden sonra ödül seçimi bir hafta içinde yapılabilir.

"Devam" seçeneğinde ise ulaşılan ödülden vazgeçip daha büyük ödüllere doğru yolculuk devam eder. Kullanıcılar, ay sonuna kadar diğer hedefin gerçekleştirilmesi halinde daha büyük ödüle kavuşmuş olur.

ZIP Rotasında Geçiş Hedefini Tamamlayanlar Ödülleri Kazanıyor

Geçiş Sayısı Ödül 5 Geçiş 500 TL 10 Geçiş 1000 TL 20 Geçiş 2000 TL 30 Geçiş 3000 TL 40 Geçiş 4000 TL