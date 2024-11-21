Ulaşımın kalbi Turkuvaz Medya’da atacak! Dev zirveye Bakan Uraloğlu da katılacak

Türkiye'nin en büyük medya grubu Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" 22 Kasım 2024, Cuma günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

HAVACILIKTA TÜRK İMZASI

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağı Zirve'de 'Türkiye'yi Değiştiren Projeler', 'Havacılıkta Türk İmzası', ve 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' konulu paneller gerçekleşecek ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

BAKAN URALOĞLU DA KONUK OLACAK

Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin ilk özel oturumunda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu'nu konuk edecekler.

TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİREN PROJELER

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in konuşmasının ardından 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler' başlıklı panel yer alacak. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar olacak.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün özel sunumlarıyla katılacağı zirve, A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel ile devam edecek. SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un konuşmacı olarak yer alacağı panelin başlığı 'Havacılıkta Türk İmzası' olacak.

Turkuvaz Medya

LOJİSTİĞİN YENİ GÜCÜ DEMİRYOLLARI

Zirvenin son paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' başlıklı panelin konuşmacıları TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ve Pasifik Eurosia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur olacaklar.

Zirve 22 Kasım, Cuma günü saat 10:00'da başlayacak ve Sabah TV'den online olarak izlenebilecek.