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Çalışanların hakları için bakanlıktan titiz çalışma

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 11:21
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Çalışanların hakları için bakanlıktan titiz çalışma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışanların haklarını korumak için bakanlığın büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan "Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışanların haklarını korumak için bakanlığın büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz. Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır." dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya X platformu paylaşımı (Ekran alıntısı)Bakan Işıkhan sosyal medya X platformu paylaşımı (Ekran alıntısı)

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